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ICAO, MH17 Uçağı Düşürülmesinde Rusya'yı Sorumlu Buldu

ICAO, MH17 Uçağı Düşürülmesinde Rusya'yı Sorumlu Buldu
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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 2014 yılında düşürülen Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı uçağının sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı. Hollanda ve Avustralya, Rusya ile tazminat müzakerelerine başlanmasını talep ediyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Temmuz 2014'te Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna karar verdi.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağa ilişkin kararını açıkladı. Örgüt, yolcu uçağının düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğuna hükmetti. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp yaptığı açıklamada, "Bu karar, MH17 sefer sayılı uçuşun tüm mağdurları, aileleri ve sevdikleri için gerçeğin ortaya çıkarılması, adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması yolunda önemli bir adımdır. Bu karar aynı zamanda uluslararası topluma da açık bir mesaj gönderiyor: Devletler uluslararası hukuku cezasız bir şekilde ihlal edemezler" dedi. Veldkamp, Hollanda ve Avustralya'nın, Rusya ile tazminat konusunda müzakerelere başlanmasını istediklerini aktardı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise hükümetin kararı memnuniyetle karşıladığını ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ni çözüm yolları bulmak için hızla harekete geçmeye çağırdığını söyledi. Wong yaptığı açıklamada, "Rusya'yı nihayet bu korkunç şiddet eyleminin sorumluluğunu kabul etmeye ve uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde bu korkunç davranışının telafisini sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Ne olmuştu

Malezya Hava Yolları'nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı, 17 Temmuz 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Ukrayna'nın doğusunda düşürülmüştü. Uçaktaki 196'sı Hollanda, 38'i Avustralyalı olmak üzere farklı ülkelerden 198 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın Rusya yapımı "Buk" füzesi ile vurulduğu ortaya çıkmış, Rusya ise suçlamaları reddetmişti. - MONTREAL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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