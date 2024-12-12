İBB'nin etkinliğinde skandal! Vatan haini Seyit Rıza'nın posterini açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

SEYİT RIZA POSTERİ AÇTI

Etkinlikte katılımcılarla buluşan şarkıcı Pınar Şahin, sahneye vatan haini Seyit Rıza'nın posteri ile çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, CHP içinde tartışmaya neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

SEYİT RIZA KİMDİR?

Seyit Rıza, 1863 yılında şimdilerde Tunceli'ye bağlı olan Ovacık'ta dünyaya gelmiş, 15 Kasım 1937'de Elazığ'da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde rejime karşı çıkarılan isyanlardan biri olan Dersim İsyanı'nın liderlerinden olması sebebi ile idam edilen bir aşiret önderiydi. Hakkında devletin köylülere dağıttığı toprakları zor kullanarak üstüne geçirdiği, sıcak savaş sonrası bölgeye hizmete gelen şehir yapılanması uzmanlarına karşı yöre halkını kışkırttığı gibi birçok iddia bulunmaktadır. 1863'te Dersim Vilayeti'ne bağlı Ovacık'a bağlı Lirtik köyünde Şeyh Hasanlılar aşiretinin Yukarı Abbasan kolundan Seyit İbrahim'in çocuğu olarak doğmuştur.

Seyit Rıza 1924'te Hozat'ı işgal etmiş; çevredeki cumhuriyet yanlısı aşiretleri basmış; devlet içinde devlet gibi davranmış, kendisine devlet tarafından yollanan çeşitli nasihat heyetlerine de silahla karşılık vermiştir. 1937 nevruzunda devlet güçlerine karşı ayaklanan da bölgedeki aşiret liderleri olmuştur.

1937'deki Dersim İsyanı'ndaki kanlı çatışmalardan sonra barış görüşmeleri yapmak üzere Erzincan'a çağrılmış, bu görüşmeye giderken yolda 5 Eylül 1937'de 72 isyancı ile birlikte tutuklanmıştır. 5-13 Eylül 1937'de Elazığ'da askeri mahkemede yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştır. 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ Buğday Meydanı'nda infazı gerçekleşmiştir.