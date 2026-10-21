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Husi milisleri Aden ve Al Rayyan havalimanlarını vurdu, Al Rayyan'da 3 İHA kullanıldı

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Yemen hükümeti, Husi milislerinin Aden ve Hadramut'taki Al Rayyan havalimanlarını balistik füze ve İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Al Rayyan'a 3 İHA saldırısında füzeler pist yakınlarına düştü; Aden'de iki uçuş ertelenip yolcular tahliye edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler milisleri, Yemen hükümetinin kontrolündeki Aden Uluslararası Havalimanı ve Al Rayyan Uluslararası Havalimanı'na saldırı gerçekleştirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, Husi milislerinin Aden Uluslararası Havalimanı ve Hadramut vilayetinin merkezindeki Mukalla'da bulunanAl Rayyan Havalimanı'nı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. Al Rayyan Havalimanı'na 3 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve füzelerin pistlerin yakınlarına düştüğü aktarıldı. Aden Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının ise Umman ve Kahire'ye giden iki uçağın kalkışından kısa bir süre sonra ve Kızılhaç ile Sınır Tanımayan Doktorlar personelini taşıyan uçağın inişinden birkaç dakika sonra gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Addis Ababa ve Kahire'ye giden 2 uçuşu durdurup erteledik ve güvenliklerini sağlamak için Aden Havalimanı'ndaki yolcuları ve çalışanları tahliye ettik" denildi. Açıklamada ayrıca, "Aden ve El Rayyan havalimanları, operasyonel risklere rağmen vatandaşlara ve insani yardım uçuşlarına hizmet vermeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Husiler saldırıyı üstlendi

İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın askeri kargo uçaklarıyla Al Rayyan Havalimanı'na taşıdığı askeri ekipmanlara yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Yemen hükümetinin merkezinin bulunduğu Aden şehrindeki havaalanı yakınlarında bir askeri kampın hedef alındığı iddia edildi.

Ülkedeki iç savaş

Yemen'de Husi milislerinin 2014 sonlarında başkent Sana'yı ve ülkenin kuzeyinin büyük bir bölümünü ele geçirmesinden bu yana iç savaş sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki bir koalisyon, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla 2015 yılında ülkeye yönelik askeri müdahale başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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