Hurdalıkta çıkan yangın 55 saatlik çalışmayla söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Hurdalıkta çıkan yangın 55 saatlik çalışmayla söndürüldü Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin 55 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Hurdalıkta çıkan yangın 55 saatlik çalışmayla söndürüldü KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikaya ait hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin 55 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın, 19 Eylül günü saat 12.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde D-5003 Sokak'ta bulunan Diler Holding'e ait Diler Demir Çelik fabrikasının hurdalığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir türlü söndürülemeyen ve dumanı çevreye büyük zarar veren yangında 150 personel, 50'ye yakın araç ve 10 tane iş makinesi görev yaptı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, 55 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Dursun Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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