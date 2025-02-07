İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

CHP'nin "Gazze" başvurusu ile ilgili karar çıktı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun

Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, 9 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3 sanık ise hükmen tutuklandı. Bazı sanıklar beraat ederken, bir sanığın dosyası ayrıldı.

HRANT DİNK DAVASINDA KARAR

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu davanın yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muharrem Demirkale hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları ile Dink ailesinin avukatları da mahkemeye katıldı.

9 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, olay tarihinde uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'a, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay'a, astsubay başçavuş Okan Şimşek'e, albay olarak görev yapan Ali Öz'e, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan'a, polis memuru Onur Karakaya'ya, şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'e ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu'na 'anayasayı ihlal' suçundan, yüzbaşı Muharrem Demirkale'ye ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık Demirkale'nin 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine hükmedildi.

Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis

Mahkeme, sanık Bekir Yokuş'u 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 10 yıl hapis cezasına, sanık Gazi Günay'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına, sanık Okan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına, sanık Ali Öz'ü aynı suçtan 25 yıl hapis cezasına, sanık Mehmet Ayhan'ı aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Onur Karakaya'yı aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Osman Gülbel'i aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına, sanık Hasan Durmuşoğlu'nu da aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay tarihinde astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Yavuz Karakaya'nın 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine hükmeden heyet, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

3 SANIĞA TUTUKLAMA KARARI

Olay tarihinde uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin'i 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklar Onur Karakaya, Mehmet Ayhan ve Bekir Yokuş'un hükmen tutuklanmasına hükmetti. Bazı sanıkların ise üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlarına ve davalarının reddine de hükmedildi.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Öte yandan sanıklar Volkan Şahin, Mehmet Ali Özkılınç ve Şükrü Yıldız'ın kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına hükmeden mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

MÜTALAADAN

Açıklanan mütalaada, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi. Açıklanan mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması istendi.

Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
img

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi
img

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRevolver:

katili dışarda şaka gibi.. insan hayatının ucuzluğuğunun yasal olduğu ülke..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Ataman:

Dünya Müslümanların değil her dine kimliğe saygı duymak zorundayız umarım katiller cezasını yer büyük adamdı bu ülkeye vatansever biriydi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

ogün samast !??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.