Hortum ve doluda zarar gören fabrikanın panelleri uçtuTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve dolu sonrası bir fabrikanın panelleri hasar gördü.

Hortum ve doluda zarar gören fabrikanın panelleri uçtu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve dolu sonrası bir fabrikanın panelleri hasar gördü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum ve sonrasında bir anda yağan misket büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hortum ve dolu sonrası ilçedeki Veliköy OSB'de bulunan bir fabrikanın panelleri uçtu. Hortum ve dolu dinerken fabrikada hasar meydana geldi. Ayrıca hortum anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir anda oluşan hortum, bir süre ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.