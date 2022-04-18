Hırsızlık yapan 4 şüpheliyi jandarma yakaladı - Haberler

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Hırsızlık yapan 4 şüpheliyi jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık yapan 4 şüpheliyi jandarma yakaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde enerji firmasına ait atıl durumda bulunan elektrik nakil direği demirleri çalındı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde enerji firmasına ait atıl durumda bulunan elektrik nakil direği demirleri çalındı. Jandarmanın titiz şekilde araştırması sonucu 4 kişi yakalandı.

Beldeye bağlı Aşağısarmaşık köyünde bulunan enerji firmasına firmasına ait atıl durumda bulunan elektrik nakil direği demirleri, oksijen tüpü ile kesilerek çalındı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma dedektifleri (JASAT) yapılan titiz çalışmalar sonucunda 4 şüpheli kişi yakalandı. 17 Nisan Pazar günü yapılan operasyonla çaldıkları malzeme ile birlikte yakalanan şüphelilerden; 1 adet oksijen kaynağı ve tüpü, yaklaşık 500 kilo kesilmiş elektrik direği demirleri ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Hırsızlık yapan 4 şüpheliyi jandarma yakaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saltukova, Zonguldak, Jandarma, Enerji, 3. Sayfa, Haberler

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