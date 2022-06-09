Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler

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Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede bir tarım aletinin çalındığı yönünde ihbar aldı. İhbarı alan ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.T.Ö., N.C.K. ve A.Ü. isimli 3 şahıs çalınan tarım aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltınas alınan ve mahkemeye sevek edilen sanıklardan M.T.Ö serbest bırakılırken N.C.K. ve A.Ü. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölpazarı Hisarcık Bilecik 3. Sayfa Haberler

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