Hırsızın beğenerek çaldığı motosiklet bulundu

Denizli'de bir apartmanın önüne giden hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden park halindeki motosikletler arasından beğendiğini alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası motosiklet, kısa süre sonra ekipler tarafından bulundu.

Olay; Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerine doğru bir apartmanın önündeki motosikletleri gözüne kestiren şüpheli, bir süre bekledikten sonra uygun bir vakti kolladı. Yavaşça motosikletlerin yanına giden hırsız, beğendiği motosikleti almak için zamanla yarıştı. Kısa süre sonra motosikleti hareket ettirmeyi başaran hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden rahat tavırlarıyla bölgeden uzaklaştı.

Olaydan kısa süre sonra komşusunun uyarısı üzerine dışarı çıkan motosikletin sahibi İsmail Uluhan, karşılaştığı manzara sonrası kamera kayıtlarını inceledi. İzlediği kamera kayıtları sonrası motosikletinin çalındığını anlayan Uluhan, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonrası motosiklet ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

"Öteki motosikletlerden iyi olduğu için çaldılar"

Motosikletlerin aralarında en iyisi olduğunu ve hırsızın beğendiğini söyleyen İsmail Uluhan, "Buraya sabah saat 05.30'da geliyorlar. Kayıtlara baktığımızda motoru kapımın önünden bir kişi alarak çalıp götürüyor. Motorumu sabah saatlerinde çalıyorlar ve biz bunu fark ettikten sonra polisi aradık. Burada hemen hemen her yıl 1-2 motor çalıyorlar. Olayı ilk komşum fark etti. Beni komşum aradı motosikleti birine verdiğiniz mi diye, bizde hayır dedik. O zaman komşularımızda motorun çalındığını söyledi. Kapıda 4 tane motor bulunuyordu. Bizimkisi aralarında en yenisiydi çünkü çocuğuma doğum günü hediyesi olaraktan almıştım. 35-40 bin lira değerindeydi ve öteki motorlardan iyi olduğu için çaldılar" dedi. - DENİZLİ