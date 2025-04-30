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Önünden geçen herkes burnunu kapatıyor! Belediye aracı bile çöp döktü

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İzmir'in Bornova ilçesinde, Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki çöp yığınları ve atıklar esnafı hem mağdur ediyor hem de yangın riskine karşı endişelendiriyor. Atık dağına dönüşen alandaki görüntü Hindistan'ı aratmazken Bornova Belediyesi araçlarının da alana çöp döktüğü belirtildi.

İzmir'in önemli üretim merkezlerinden olan Ayakkabıcılar Sitesi, yıllardır çözülmeyen çöp ve atık sorunuyla boğuşuyor. Toplanmayan çöpler yüzünden birçok noktada çöp dağları oluşurken, sitede esnaflık yapan vatandaşlar kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Yangın riski de oluşturan çöpler nedeniyle tedirgin olan esnaf, mağdur oldukları gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine tepki gösterdi.

"İZMİR'E YAKIŞMIYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan site esnaflarından Serhat Akay, "Burada bir çöp sorunumuz var ve bu çöpler yüzünden bazı yollar kapandı. Yetkililere bildirdiğimizde buranın kendi sorumluluk alanlarında olmadığını söylüyorlar. Biz kendimiz esnaf olarak toplamaya kalksak şu çöpleri kaldırmak 5 senemizi alır. Buraya dışarıdan da çöp getiriyorlar; moloz atıyorlar, tamircilerin parçalarını da görüyorsunuz. Ne İzmir'e, ne de Türkiye'ye yakışmıyor bu görüntü. Ayakkabı üreten tek yer İzmir değil, bir çok şehirde var bu üretim ancak herkesin çöpleri toplanıyor; sadece biz İzmir esnafı olarak mağdur oluyoruz. 2 gün önce bir yangın çıktı burada ve siyah dumanlar her yerden göründü. Birisi sigara atacak diye korkuyoruz. Çöp vergisini, tüm vergisini veriyor bu esnaf ama görüntü ortada" diye konuştu.

Hindistan değil İzmir! Belediye aracı bile çöp döktü

BELEDİYE ARACI DA ÇÖP ATTI

Esnaftan Mikal Koçeski, "Misafirlerimiz geldiği zaman rezil oluyoruz, başka yollardan getiriyoruz iş yerlerimize. Bazen küreği, dirgeni elimize alıp temizlemeye çalışıyoruz ama nereye kadar? Fareler cirit atıyor. Kediden büyük fareler var. Görünen köy kılavuz istemiyor" diye konuşurken İdris Ertürk adlı esnaf belediye araçlarının bile buraya çöp attığını, bunu şikayet ettiklerini söyledi. Ertürk "Buraya çöp dökmek yasak ama dökülüyor. Bornova Belediyesi araçlarının da buraya çöp döktüğünü gördük. Biz bunu zabıta amirlerine, yetkililere, CİMER'e bildirdik. Allah korusun, burada büyük bir yangın çıksa hiç bir şey kalmaz" açıklamasında bulundu.

Hindistan değil İzmir! Belediye aracı bile çöp döktü

Bornova Belediyesi, söz konusu alanın İzmir Büyükşehir veya kendi belediye yetki alanında olmadığını savundu.

Hindistan değil İzmir! Belediye aracı bile çöp döktü

Önünden geçen herkes burnunu kapatıyor! Belediye aracı bile çöp döktü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatansever:

izmiiiiir

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Haber YorumlarıVatansever:

oh misss hersey çok güzel olacak

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Haber YorumlarıHarpoon:

zuhahaha olsun önemli değil CHP bizi diksin ama yine de ona veriririz

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Haber YorumlarıVatansever:

şaşırt bizi izmir

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