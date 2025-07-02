Hindistan'da Tren Faciası Eşiğinden Dönüldü

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Nagpur tren istasyonunda hareket halindeki trene binmeye çalışan bir kadın, dengesini kaybederek düştü. Hızla müdahale eden polis, kadını trenin altına ezilmekten kıl payı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Nagpur kentindeki bir istasyonda hareket halindeki trene binmeye çalıştığı sırada dengesini kaybeden kadın, polisin hızlı müdahalesiyle ezilmekten son anda kurtuldu.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Nagpur tren istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. İstasyondan ayrılan hareket halindeki trene binmek isteyen bir kadın, dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden polis, kadını hızla geri çekti. Kadının trenin altına ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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