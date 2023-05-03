Hem eğlendiler hem trafik kurallarını öğrendiler

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından Trafik Haftası münasebetiyle, Polis Lokali bünyesindeki trafik parkında Ereğli İlkokulu ana sınıfı öğrencisi 30 çocuğa eğitim veridi.

Trafik polisleri çocuklara bilgilendirme ve parkurun tanıtımını yapıldıktan sonra gruplar halinde akülü araçlar kullandırıldı. Çocuklara ayrıca yaya olarak da yoldan karşıya nasıl geçmeleri gerektiği uygulamalı olarak öğretildi. Eğitim sonrasında çocuklara Trafik Tescil Büro Amirliği bünyesinde görev yapan ekip araçları tanıtılarak Trafik Dedektifi Kartı verildi.

Çocuklar eğitim sonrası görevlilerin eşliğinde ana yolda yaya geçidini kullanarak karşıya geçip servis araçlarına binerek okullarına döndü. Eğitimler sırasında çocuklar trafik polisleri ile birlikte hem eğlenceli dakikalar geçirdi hem de faydalı eğitimler aldı.

Trafik Haftası münasebetiyle başlayan bu tür eğitimlerin havaların da düzelmesi ile birlikte devam edeceği bildirildi. - ZONGULDAK