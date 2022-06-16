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'Heimlich Manevrası' öğretmenin hayatını böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Heimlich Manevrası' öğretmenin hayatını böyle kurtardıESKİŞEHİR Nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulmak üzere olan Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, aynı okulun Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü.

'Heimlich Manevrası' öğretmenin hayatını böyle kurtardı

ESKİŞEHİR Nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulmak üzere olan Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, aynı okulun Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü.

2 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Öğretmenler odasında teneffüs saatinde dinlenen Din Kültürü öğretmeni Canan Tüzer, nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle nefessiz kaldı. Kameraya takılan görüntüde yere yığılan öğretmeni okulun müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş fark ederek yardım istiyor. Olayı öğrenen Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki yaptığı Heimlich Manevrası ile Canan Tüzer'in nefes almasını sağladı, diğer öğretmenler de yardıma koştu. Öğretmenin kendine gelmesi ile rahat bir nefes alan öğretmenlerin su vererek yardım ettikleri kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yıldırım - 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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