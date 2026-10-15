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Hegseth'in konuşması en az 6 protestocu tarafından kesildi, 'Nazisin' diye bağırıldı

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Hegseth'in konuşması en az 6 protestocu tarafından kesildi, 'Nazisin' diye bağırıldı
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Washington DC'deki ABD Ordusu Derneği Konferansı'nda konuşurken en az 6 protestocu tarafından kesildi. Protestocular 'Sen savaşçı değilsin, korkağın tekisin' ve 'Sen bir savaş suçlususun, bir Nazisin' diye bağırdı; güvenlik onları dışarı çıkardı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Ordusu Derneği Konferansı'nda konuştuğu sırada en az 6 kişi tarafından protesto edilirken protestoculardan biri Hegseth'e "Sen bir savaşçı değilsin, bir korkaksın", bir diğeri ise "Sen bir savaş suçlususun, bir Nazisin" diye bağırdı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen ABD Ordusu Derneği Konferansı kapsamındaki insansız hava araçları (İHA) konulu panele katıldı. Hegseth, panelde konuştuğu sırada İran savaşı karşıtı en az 6 kişi tarafından protesto edilerek konuşması kesildi.

Bir protestocu "İran ile savaşa hayır" yazılı bir pankart açarak, "Çocukların ceset parçaları enkaz altında" diye bağırdı. Hegseth ise protestocu ile alay ederek, "Benim hakkımda çok olumlu düşünüyor" dedi.

İlk protestocudan saniyeler sonra başka bir protestocu da Hegseth'in sözünü keserek, "Sen savaşçı değilsin, korkağın tekisin" diye bağırıp, "Ailemi öldüren bombalardan para kazanmak için neden hepiniz buradasınız. Hepinizin nesi var" ifadelerini kullandı.

Hegseth konuşmasına devam etmeye çalışsa da üçüncü bir protestocu konuşmasını kesti. Protestocu, "Filistin ve Gazze'de daha kaç çocuğun öldürülmesi gerekiyor" diye bağırırken salondaki kalabalık ise protestocuya tepki göstererek "ABD, ABD" sloganları attı.

Panelin ilerleyen dakikalarında dördüncü protestocu, Hegseth konuştuğu sırada "Savaşa 1,5 trilyon dolar harcıyoruz. Amerika'daki çocuklar açlık çekerken biz Gazze'deki çocukları öldürmek için daha fazla para harcıyoruz" diye bağırdı.

Saniyeler sonra bir başka protestocu, "O bir savaş suçlusu. Hepiniz, hepiniz suçlusunuz" diye haykırdı.

"Sen bir savaş suçlususun, bir Nazisin"

Altıncı protestocu ise Hegseth'e, "Dünya sizden nefret ediyor. Biz sizden nefret ediyoruz. Sen bir savaş suçlusun, bir Nazisin. Kendinden utanmalısın" ifadelerini kullandı.

Protestocular, salondaki güvenlik güçlerince yaka paça dışarı çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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