HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı - Haberler

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HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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HDP İl Başkanı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı

Tekirdağ HDP İl Başkanı Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ HDP İl Başkanı Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün Tekirdağ'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Cahit Direk, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi, Tekirdağ, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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