Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düştü! 17 yaşındaki liseli Halil feci şekilde can verdi - Haberler

Çankırı'da Halil Karagöz'ün arazide otlattığı kendilerine ait büyükbaş hayvanlar eve döndü. Halil Karagöz dönmeyince aile aramaya çıktı, bir ize ulaşamayınca da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞÜNCE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan aramada, beldenin yakınlarında Halil Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Halil Karagöz'ün üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Orta ilçesinde Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Halil Karagöz'ün, boş zamanlarında ailesine yardımcı olmak için hayvanları otlatmaya çıkardığı öğrenildi.