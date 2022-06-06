Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düştü! 17 yaşındaki liseli Halil feci şekilde can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düştü! 17 yaşındaki liseli Halil feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düştü! 17 yaşındaki liseli Halil feci şekilde can verdi

Çankırı'nın Orta ilçesinde akşam eve dönmeyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil Karagöz için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, liseli gencin üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Çankırı'da Halil Karagöz'ün arazide otlattığı kendilerine ait büyükbaş hayvanlar eve döndü. Halil Karagöz dönmeyince aile aramaya çıktı, bir ize ulaşamayınca da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞÜNCE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan aramada, beldenin yakınlarında Halil Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Halil Karagöz'ün üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Orta ilçesinde Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Halil Karagöz'ün, boş zamanlarında ailesine yardımcı olmak için hayvanları otlatmaya çıkardığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - 3. Sayfa

Yaylakent 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title