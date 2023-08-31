59 yıldan fazla hapis cezası vardı! Hayvan Hakları Platformu Yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hayvan hakları ve yardım platformu 'Paw Guards'ın yöneticisi Erkin Erdoğdu, başlatılan operasyon kapsamında saklandığı evde yakalandı. Kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmaya çalışan Erdoğdu, takiple yakalanırken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hayvan hakları derneği Paw Guards'ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, hakkındaki 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı nedeniyle Ankara'da tutuklandı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayvan hakları savunuculuğu adıyla 'dolandırıcılık' ile 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİSLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Erdoğdu'nun saklandığı adres belirlendi. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmaya çalışan Erdoğdu, takiple yakalandı.

SEVK EDİLDİĞİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.