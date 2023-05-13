Hataylı şehidin annesi: "O düşmanları sevindirmeyeceğim benim 3 tane daha oğlum var" Şehidin ailesi ve Suriye'de görevli olan ikiz kardeşi de Türk bayrağı sarılı tabutu öperek uğurladı Şehidin babası Yakup Küçük ise, " Güle güle git oğlum güle güle git, mekanın cennet olsun"diyerek veda...

Hataylı şehidin annesi: "O düşmanları sevindirmeyeceğim benim 3 tane daha oğlum var"

Şehidin ailesi ve Suriye'de görevli olan ikiz kardeşi de Türk bayrağı sarılı tabutu öperek uğurladı

Şehidin babası Yakup Küçük ise, " Güle güle git oğlum güle güle git, mekanın cennet olsun"diyerek veda etti

Şehidin annesi Zöhre Küçük: " Liseden beri şehit olacağım derdi, şehit oldu, O düşmanları sevindirmeyeceğim benim 3 tane daha oğlu var"

HATAY - Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün naaşı memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baba evinde helallik alınırken şehidin Suriye'de görevli olan ikiz kardeşi de Türk bayrağı sarılı tabutu öperek uğurladı. Şehidin annesi Zöhre Küçük: " Liseden beri şehit olacağım derdi, şehit oldu, O düşmanları sevindirmeyeceğim benim 3 tane daha oğlum var"dedi.

Alınan bilgiye göre, dün bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonunda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük şehit oldu. Şehidin naaşı bugün memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Burada Mazmanlı Mahallesi Küçükger mezrasındaki baba evinde helallik alındı. Burada şehidin ailesi ve Suriye'de sözleşmeli piyade er olarak görev yapan ikiz kardeşi Mustafa'da Türk bayrağı sarılı tabutu öperek uğurladı. Daha sonra mezarlık yanındaki okul bahçesinde şehit için tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı Küçükger mezarlığında dualarla defin edildi. Şehidin babası Yakup Küçük ise, " Güle güle git oğlum güle güle git, mekanın cennet olsun"diyerek veda etti.

"Şehit olmayı çok istiyordu"

Evlatlarını çok sevdiğini belirten Anne Zöhre Küçük ise" Allah'ım verdi, Allah'ım aldı. Şehit olmayı çok istiyordu. Liseden beri şehit olacağım derdi, şehit oldu. Bir sene bile olmadı görevi şehit oldu. O düşmanları sevindirmeyeceğim benim 3 tane daha oğlum var" diye konuştu.

Törene Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe protokolü, ailesi, yakınları ile askeri erkan katıldı.

Şehidin kanı yerde kalmadı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Öteyandan Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 teröristin devam eden operasyon çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada: " Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ü şehit eden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor" denildi.