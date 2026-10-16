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Hatay Samandağ'da 100 dış, 300 iç klima ünitesi hırsızlığında 5 şüpheli yakalandı

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Hatay Samandağ'da 100 dış, 300 iç klima ünitesi hırsızlığında 5 şüpheli yakalandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde farklı zamanlarda konutlardan 100 klima dış ünitesi ve 300 klima iç ünitesinin çalınmasına ilişkin soruşturmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da konutlardan farklı zamanlarda 100 klima dış ünitesi ve 300 klima iç ünitesinin çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'e Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'ndeki siteden 7 klima iç ünitesi ve 3 klima dış ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, olayın siteden yaklaşık bir yıldır farklı zamanlarda gerçekleştirilen çok sayıda klima hırsızlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İran uyruklu İ.A.H. ve H.İ. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.E.O., S.K. ve İ.G. isimli 3 şüpheli ise teknik takip sonucu Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonla kentte yakalandı.

Şüphelilerin Gaziantep'teki ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 klima iç ünitesi ve 2 klima dış ünitesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden İran uyruklu 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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