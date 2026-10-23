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Hatay Reyhanlı'da yayalara çarpan otomobil, anne ve 4 yaşındaki kızını öldürdü

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Hatay Reyhanlı'da yayalara çarpan otomobil, anne ve 4 yaşındaki kızını öldürdü Haber Videosunu İzle
Hatay Reyhanlı'da yayalara çarpan otomobil, anne ve 4 yaşındaki kızını öldürdü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçen yayalara çarpan otomobil, anne ve 4 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konuk Mahallesi Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde meydana geldi. A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı, Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek ile 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek hayatını kaybetti. 1'i çocuk 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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