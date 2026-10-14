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Hatay Kumlu'da operasyonda 3 bin 578 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Hatay Kumlu'da operasyonda 3 bin 578 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Aktaş Mahallesi'nde 6 Ekim'de bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 3 bin 578 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim tarihinde Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden A.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönündeki istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti.

Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 bin 578 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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