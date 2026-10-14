Hatay Kumlu'da operasyonda 3 bin 578 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ekim tarihinde Kumlu ilçesi Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden A.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönündeki istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti.

Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 bin 578 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı