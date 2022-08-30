Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberi: Hatay'da pompalı tüfekle hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberi: Hatay'da pompalı tüfekle hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da bir işyerine pompalı tüfekle girerek çelik kasa içerisinden 15 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

Hatay'da bir işyerine pompalı tüfekle girerek çelik kasa içerisinden 15 bin lira çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Antakya Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre pompalı tüfekle bir iş yerindeki çelik kasadan 15 bin lira çalındı. Polis iş yeri sahibinin başvurusu üzerine harekete geçti. Hatay polisi iş yerindeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyerek şüphelinin M.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, olayda kullanılan otomobil ile birlikte Reyhanlı'da gözaltına alındı.

Hırsızlık konusu malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken M.S. sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelburç Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title