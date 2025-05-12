Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeyken yangın çıkan HYUNDAİ marka otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında HYUNDAİ marka otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa