Hatay'da Orman Yangını Sırasında Yüksek Gerilim Hattında Patlama Meydana Geldi

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Antakya'da orman yangını sırasında yüksek gerilim hattının alevlerle sarılması sonucu patlama yaşandı. Patlamanın anı cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'da orman yangını esnasında alevlerin sardığı yüksek gerilim hattının bomba gibi patlamasıyla yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler gece karanlığında karadan müdahaleye devam etti. Alahan Mahallesi'nde alevlerin sardığı yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı. Vatandaşın cep telefonuyla kayıt aldığı esnada gerçekleşen patlamada trafodan bomba gibi ses çıktı. Korkutan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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