Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Tomruksuyu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz bilinmediği ve soğutma işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yapılan müdahalelerinin ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan alanda, soğutma işlemleri devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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