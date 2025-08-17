Hatay'da Korkunç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu

Hatay'da Korkunç Kaza: Motosiklet Sürücüsü Havaya Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, kazanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Korkunç anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelerek sokağa dönmek isteyen otomobile ok gibi saplandı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Korkutan kaza yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.