Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

HASSA, HATAY (İHA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülkent Mahallesi, Buhara Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 42 PY 311 plakalı otomobil, Gökşen Sarp'ın kullandığı 31 AED 906 plakalı kamyon ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki H.Ş, K.Ş, A.Ş, G.Ş. ve EU yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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