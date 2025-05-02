Hatay'da Kaçakçılık Operasyonunda 450 Kuru Sıkı Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce Nisan ayında toplamda 67 şüpheli şahsın yapılan ev, üst ve araç aramasında 9 bin 350 adet captagon, bin 584 kilogram kubar esrar, 2 kilo 450 gram reçine esrar, 270 gram metamfetamin, 550 kilogram tütün, 99 bin 314 adet makaron, 450 adet gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca, 15 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - HATAY