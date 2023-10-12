Hatay'da Jandarma Operasyonunda 2 Kişi Yakalandı

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 pala, 8 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 9 gram kaliforniyum kimyasal madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Hatay'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 kişiyi yakaladı.

Hatay'da jandarma ekipleri asayişin sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Yayladağı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 2 iş yerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 pala, 8 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 9 gram kaliforniyum kimyasal madde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başladı. - HATAY