Hatay'da Hırsızlık Olayı: 9 Bin Dolar ve 573 Bin TL Çalındı

Hatay'da 9 bin 200 Amerikan doları ile 573 bin 400 TL para çalan 2 şahıs cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 11 Ocak tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde evden hırsızlık olayı meydana gelmişti. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler İ.E. ve M.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca suça konu olan 9 bin 200 Amerikan doları ve 573 nin 400 TL ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - HATAY