Yayladağı'nda trafik kazası: 1 yaralı
Yayladağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu otomobil yol kenarına devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada askıda kalan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa