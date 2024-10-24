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Hatay'da Çamlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Çamlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerindeki Çatalhöyük Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir ağaç zarar gördü.

Hatay'da çamlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı- Kırıkhan yolu üzeri Çatalhöyük Mahallesi'nde yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süren çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bir ağaç zarar görürken diğer ağaçlara sirayet etmesinin önüne geçildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkhan 3-sayfa İtfaiye Çamlık Yaşam hatay

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