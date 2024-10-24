Hatay'da Çamlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da çamlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı- Kırıkhan yolu üzeri Çatalhöyük Mahallesi'nde yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süren çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bir ağaç zarar görürken diğer ağaçlara sirayet etmesinin önüne geçildi. - HATAY