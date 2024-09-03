Hatay'da 6 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı

6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.