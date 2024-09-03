Hatay'da 6 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.