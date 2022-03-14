Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada - Haberler

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Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de yola hatalı çıkış yapan araca ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücü börekçiden börek aldıktan sonra park halinde bulunan aracına bindi. Araca binen sürücü hatalı çıkış taptığı sırada 34 TJR 26 plakalı ticari taksi sürücüsü Coşkun Şahin, otomobili fark etmeyerek çarptı. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Normal seyir halinde gidiyordum"

Yolcu bıraktım Hacıosman'ın orada normal seyir halinde gidiyordum. Arkadaş da börekçinin oradaydı. Büyük ihtimalle o bakmadan çıktı, benim sağ teker onun tekerine takılınca araba ters döndü. Normal seyir halinde gidiyordum" dedi.

Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

Hatalı çıkış yapan otomobile ticari taksi çarptı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

Otomobil, Sarıyer, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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