Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin'den yeni haber

Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin'den yeni haber
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Hastanede tedavi gören emektar oyuncu Ahmet Mekin'den yeni haber
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürüyüş yaptığı esnada bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşerek kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ahmet Mekin, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde pazar günü, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Kırılan kalça kemiği yerine oturtulup vidalama yönteminin uygulanmasının ardından sağlığına kavuşan Mekin, öğle saatlerinde hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Ahmet Mekin'in tamamen iyileşmesinin zaman alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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