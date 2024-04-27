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Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

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Kasım ayında tutuklanan Nihal Candan, açlık grevine girerek 37 kiloya kadar düştü. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan tahliyesine karar verilen Candan, dün cezaevinden çıkarak kendi imkanlarıyla evine gitti. Basın mensuplarının yanına geldiğini öğrenen Candan, sinir krizi geçirerek görüntü vermek istemedi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan'ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliyesine karar verildi. Dün tahliye olan Candan, basın mensuplarının kendisini görüntülemek istediğini öğrenince öfke patlaması yaşadı.

ANNE, CEZAEVİNE KOŞTU

Yeme bozukluğu hastalığı olarak bilinen anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, dün tahliye oldu. Show Haber ekibiyle birlikte kızına kavuşmak için cezaevine giden anne Umut Candan, beklemediği bir cevap aldı. Kızının kendi imkanlarıyla çıkıp eve gittiğini öğrenen anne, Candan'ın yanına gitti. Basın mensupları, anne ve kızın kavuşma anını çekmek istedi ancak Candan sinir krizi geçirerek görüntü vermedi.

Umut Candan, kızının cezaevinde düştüğünü ve yaralandığını da söyledi.

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞ

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Nihal Candan Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Haksızsın:

diğer mahkumlar da yemek yemese 37 kg olunca serbest mi kalacak? nasıl adalet bu

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sinan çayırcı:

Açlık grevi yapan serbest mi kalıyor . İyiymiş :)

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