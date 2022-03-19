Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti

Erzincan'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Mevlüt Ilgaz hastaneye kaldırıldı. Ilgaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ERZİNCAN (İHA) - Alınan bilgiye göre, dün kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti.

FUTBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi, Kavakyolu, Erzincan, Futbol, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title