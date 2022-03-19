Halı sahada kalp krizi geçiren liseli genç hayatını kaybetti

ERZİNCAN (İHA) - Alınan bilgiye göre, dün kar tatili nedeniyle okula gitmeyen Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Mevlüt Ilgaz, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti.

FUTBOL OYNARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Top oynadığı sırada kalp krizi geçiren Mevlüt Ilgaz, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ilgaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden liseli gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kavakyolu Merkez Yıldırım Camisinden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa