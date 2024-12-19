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Haksız yere işten çıkarılan işçilerden Sarıyer Belediyesi önünde eylem

Haksız yere işten çıkarılan işçilerden Sarıyer Belediyesi önünde eylem
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Sarıyer Belediyesi'nde yıllarca çalışan işçiler, hukuksuz görevlendirmeleri kabul etmedikleri ve yasal haklarını savundukları için tazminatsız olarak işten çıkarıldıklarını belirtti. İşten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylem yaparak yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Sarıyer Belediyesi'nde iddiaya göre, hukuksuz görevlendirmeleri kabul etmeyen ve yasal haklarını savunan işçiler, kod 26'yla tazminatsız olarak işten çıkarıldı. İşten çıkarmalara belediye binasının önünde eylem yaparak tepki gösteren işçilerden Ramazan Gökalp Özen ve Yıldız Şen basın açıklaması yaptı.

"KOD 26'YLA FİŞLENEREK İŞTEN ÇIKARILDIK"

Sarıyer Söz'de yer alan habere göre; Yıldız Şen hukuksuz görevlendirmeleri kabul etmedikleri için işten atıldıklarını söylerken, "İşten çıkarılma gerekçemiz bizlere dayatılan keyfi görevlendirmeleri toplu iş sözleşmesi ve iş kanununa uygun bulmamamız ve bu kurallara uyulması gerektiğini işverene belirtmemizdir. Kod 26 ile fişlenerek işten çıkarılmamız ve yıllardır çalışıyor olmamamıza rağmen hiçbir hakkımızın ödenmemesi, hem Kanunlara hem de insan haklarına aykırıdır." dedi.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İşten çıkarılırken kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklarının ödenmediğini dile getiren Şen, işsizlik maaşı almalarının dahi engellenerek geleceklerinin de hukuksuz bir şekilde ipotek altına alındığını söyledi. Şen, "İşimizin gasp edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçinin emeğiyle ve geleceğiyle oynayanlar, haklarımızı gasp edenler biliyoruz ki kaybedecekler." ifadelerini kullandı.

"NEDEN İŞTEN ATILDIĞIMIZI BİLMİYORUZ"

12 yıldır Sarıyer Belediyesi'nde çalışan Mali Hizmetler Koordinatörü Ramazan Gökalp Özen ise, "8 aydır bize bir görev tebliğ edilmedi. Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan eğitimlere katılmam da engellendi.Müdürümüz Beşiktaş'tan getirilen bir isim. Belki yaşadığım süreçten haberi bile yok. Biz işçiyiz. Üzgünüz. İş verilmedi, mobingler yapıldı. 8 aydır iş verilmemesi başlı başına bir mobingdir zaten. Açıkçası biz neden işten atıldığımızı bilmiyoruz. Kimse bize bunun sebebini açıklamadı, açıklama gereği hissetmedi." diye konuştu.

"HEM SENDİKADA HEM CHP İLÇE YÖNETİMİNDE"

Sendikanın şube yönetiminde yer alan Serkan Büyükdurmuşun aynı zamanda CHP'nin ilçe yönetiminde olduğunu belirten Özen, "Bunu etik bulmuyoruz. Zamanında kendisiyle yol arkadaşlığı yapmışlığımız var." dedi.

"KADINA ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜKLERİ GÜNDE İŞTEN ÇIKARILDI"

Özen, "Yıldız Şen kadına şiddete karşı yürüdükleri günde haksız bir şekilde işten çıkarıldı. Hak, hukuk adalet diyorsun. Kadına şiddete karşı yürüyorsun ama kadına psikolojik şiddet uygulayarak işten atıyorsun. Bizim üzerimizden diğer işçilere gözdağı vermeye çalışıyorlar. 'Bakın bunlar sizin işçi temsilcinizdi. Bunlara bunları yaptık, size neler yapmayız' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"KOD 26'DAN VAZGEÇİLSİN"

Kod 26'dan vazgeçilmesi çağrısında bulunan Özen, "Biz kod 26'dan vazgeçilmesini istiyoruz. Bunu yapabilirler. Biz tazminat haklarımızdan, ihbar haklarımızdan hukuksuz bir şekilde mahrum bırakılmak istemiyoruz. Bunu isterlerse çok rahat bir şekilde düzeltebilirler. Bu yanlıştan dönülmezse bize çok büyük zararı olacak. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Biz emeğin temsilciliğini yapmışız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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