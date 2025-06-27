Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan aranan 19 yaşındaki H.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Balışeyh ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan H.A. (19), jandarma ekiplerince yakalandı.
Hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa