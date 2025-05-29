Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Balışeyh ilçesinde yapılan operasyonda, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö. (68) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE