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Hakkari Yüksekova'da evinde hareketsiz bulunan 20 yaşındaki genç kız hastanede öldü

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Hakkari Yüksekova'da evinde hareketsiz bulunan 20 yaşındaki genç kız hastanede öldü Haber Videosunu İzle
Hakkari Yüksekova'da evinde hareketsiz bulunan 20 yaşındaki genç kız hastanede öldü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayan 20 yaşındaki genç kız, evinde hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan 20 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Adaklı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Beyza Serdar, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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