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Hakkari Yüksekova'da depo tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı

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Hakkari Yüksekova'da depo tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Hakkari Yüksekova'da depo tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cengiz Topel Caddesi'ndeki Amed Çarşısı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Vali İbrahim Taşyapan, tartışmanın aynı depoyu kullanma isteğinden çıktığını, bir şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildiğini bildirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Amed Çarşısı önünde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulan İ.Ü., M.Ö. ve P.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, tarafların aynı depoyu kullanmak istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve olayın silahlı kavgaya dönüştüğünü ifade ederek, tarafların birbirlerinin ayaklarına ateş ettiğini kaydetti. Taşyapan, olayda yaralanan şahıslardan birinin hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Olayın ardından diğer şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildiğini aktaran Vali Taşyapan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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