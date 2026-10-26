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Hakkari Şemdinli kırsalında taşla gizlenen çantada 7 kilo 635 gram eroin bulundu

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Hakkari Şemdinli kırsalında taşla gizlenen çantada 7 kilo 635 gram eroin bulundu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin aramasında taşlarla gizlenmiş çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada, taşlarla gizlenmiş çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şemdinli kırsalında çalışma gerçekleştirdi. Bölgede uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik alınan bilgi üzerine yapılan arama faaliyetinde, üzeri taşlarla gizlenmiş bir çanta bulundu. Çantada yapılan incelemede 7 kilo 635 gram eroin ile 139 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, Hakkari İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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