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Hakkari'de Kamusal Alanlara Zarar Veren Şahıslara Tepki

Hakkari'de Kamusal Alanlara Zarar Veren Şahıslara Tepki
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Hakkari'de kimliği belirsiz kişilerin toplu taşıma durakları ve parklara zarar vermesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Sokaklarda meydana gelen tahribat, özellikle kış ve yaz aylarında devam ediyor.

Hakkari'de son günlerde kimliği belirsiz kişilerin toplu taşıma durakları ve kent genelindeki parklara zarar vermesi vatandaşların tepkisini çekti.

Kış aylarında parklarda bulunan kamelyaları ateşe vererek tahrip eden kişi veya kişiler, yaz aylarında da benzer eylemlerini sürdürerek toplu taşıma duraklarının camlarını kırmaya başladı. Özellikle Karşıyaka Mahallesi Gupsi konutlarında bulunan duraklara zarar verildiği belirtildi. Olayların sonuncusu ise gece saat 01.00 sıralarında yaşandı. Kent Park'ta bulunan kamelyaların üzerine çıkarak zarar veren şahısların, duyarlı vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtıkları ifade edildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kamu malına zarar veren bu kişilerin bir an önce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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