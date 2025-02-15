Hakan Fidan, Münih'te Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile bir araya geldi. - MÜNİH
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa