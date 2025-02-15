Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Hakan Fidan, Münih'te Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Münih'te Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile bir araya geldi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
img

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
img

5 bin yıllık mumyalarda yapılan inceleme bir şehir efsanesini bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Canlı anlatım! Dev maçta tek gol var

İnanılmaz hata! Dev maçta ilk gol geldi
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.