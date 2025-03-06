Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! En büyük hayalini açıklamış

Yarışmaya katılmış! İşte Ece Gürel'in en büyük hayali
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet parçalandı: 2 ölü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcu hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan ve parçalanan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. yönetimindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı 03 PK 813 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet parçalandı: 2 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - 3.Sayfa
img

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
img

Kadıköy'de şok skor
img

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Dries Mertens futbolu bırakma kararı aldı

Taraftarlar kahrolacak! Galatasaray'da veda kararı
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.