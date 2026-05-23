Haberler

Güzelyurt'ta trafik ve asayiş ekipleri bayram denetiminde

Güzelyurt'ta trafik ve asayiş ekipleri bayram denetiminde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Kurban Bayramı öncesi emniyet ekipleri trafik ve asayiş denetimlerini artırdı. Hız kontrolü, araç sorgulama ve GBT uygulamalarıyla olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaklaşan bayram öncesi emniyet güçleri denetimlerini artırarak meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray'ın Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde trafik ve asayiş uygulamalarını artırdı. Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla güvenlik tedbirlerini artıran ekipler hem yollarda hem de ilçe içerisinde uygulama yapıyor. Trafik ve asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda hız sınırı kontrolü, araç sorgulaması, ehliyet ruhsat kontrolleri ve asayiş ekiplerince yolcu ve yaya vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Muhtemel kazaların önüne geçilebilmesi için sürekli olarak devriye görevi yapan ekipler, görünürlükleri sayesinde oluşan caydırıcılıkla da olumsuzlukları önlüyor. Ekipler bayrama kadar ve bayram boyunca da sıkı denetimlerini sürdürecek. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kemal Kılıçdaroğlu kameralar karşısında! İşte ilk sözleri

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı

Salona giriş yapınca olanlar oldu!
Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 5 tutuklama

Dorukhan Büyükışık'ın sır ölümünde 5 şüpheli tutuklandı
Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin gözdesi çibörek oldu
Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk edebiyatının güçlü ismiydi! Gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Hakan Safi büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler

Çok büyük oynuyor! Fenerbahçe taraftarını havalara uçuran sözler
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi