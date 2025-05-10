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Güzellik Yarışması Birincisi Köpek Kayboldu

Güzellik Yarışması Birincisi Köpek Kayboldu
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Antalya'da esnaflık yapan Fazıl Bildik'in, bir hafta önce güzellik yarışmasında birinci seçilen Pomeranian cinsi köpeği, parkta dolaşırken çalındı. Bildik, köpeğinin geri getirilmesi durumunda şikayetçi olmayacağını açıkladı.

Antalya'da esnaflık yapan Fazıl Bildik'in henüz bir hafta önce düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilen Pomeranian cinsi köpeği, parkta dolaştığı sırada iki kişi tarafından alındı. Köpeğinin tasmasının olmadığını ve alan kişilerin sahipsiz sanabileceğini belirten Bildik, "Güzellik birincisi seçildi, 1 hafta sonra nazar değdi. Alan kişi getirirse şikayetçi olmayacağım" dedi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi 1502'ta yer alan parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fazıl Bildik'e arkadaşı tarafından yavruyken hediye edilen Pomeranian cinsi dişi köpek, parkta dolaştığı esnada kimliği belirsiz iki kişi tarafından alındı. Köpeğinin işyerine geri gelmediğini fark eden Bildik, onu çevrede arasa da bulamadı. Güvenlik kameralarını inceleyen Bildik, 2 kişinin köpeği aldığını gördü. Polise köpeğinin kayıp olduğu ihbarında bulunan Bildik, şahıslardan ise henüz şikayetçi olmadı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 kadının aynı cinste bir köpeği götürdüğü ve ardından petshopa girdikleri görülürken, sahibi Fazıl Bildik polis ekiplerine görüntülerdeki köpeğin kendisine ait olduğunu bildirdi.

"Eğer geri getirirse şikayette bulunmayacağım"

Olayı anlatan Bildik, "Köpeğimi arkadaşım 2 aylıkken bana hediye etmişti. 7 aydır da bende duruyordu. Bazı şahıslar tarafından alınıyor. Kamera görüntülerimiz de var. Tasması yoktu, sadece boynunda bir kolye vardı. Götüren kişinin nereye götürdüğünü bilmiyorum. Petshopa girip köpek için malzeme almışlar. Ablasının köpeği olduğunu ve kendi bakacağını söylemiş. Parkta gördüğü için sahipsiz sanıp almış olabilir. Ben geri getirmesini istiyorum. O benim her şeyim. 7 aydır birlikteyim ama bir parçam gibi olmuştu. Eğer geri getirirse şikayette bulunmayacağım. Polise kayıp başvurusunda bulundum" dedi.

"Nazar değdi"

Köpeğinin bir hafta önce güzellik yarışmasında birinci olduğunu da sözlerine ekleyen Bildik, " Antalya'daki stil güzellik yarışmasında birinci olmuştu köpeğim. Bir hafta önce madalya aldı, sonra da nazar değdi herhalde" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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