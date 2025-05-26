Günyüzü'nde trafik kazası, 1 yaralı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlçenin Gümüşkonak mahallesindeki Şehit Melih Özcan İlkokulu'nda görevli öğretmen Hande Karaçam, sabah işine giderken yönetimindeki 20 DE 232 plakalı otomobili yağmur sebebi ile yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Çalıştığı okula 10 kilometre kala meydana gelen kaza yaralanan Karaçam, olay yerine gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yenindeki ilk müdahalesinin ardından Hande öğretmen, tedavisinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Hande Karaçam'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR