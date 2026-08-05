Haberler

Tavşanı Kesip Derisini Yüzen Şahıs Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de sokakta tavşan kesip derisini yüzen Abdullah U.'nun, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören'de sokakta tavşanı kesip derisini yüzen ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Güngören'de bir kişi sokakta tavşanı kestikten sonra derisini yüzdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin yayılmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada şahsın Abdullah U. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli Abdullah U., yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

10 yıl sonra yakalanan darbeci hainin anlattıkları kan dondurdu

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı